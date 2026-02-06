Поиск

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 33 км на северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

Активное извержение Шивелуча началось в конце января 2026 года.

2 февраля в течение дня вулкан выбросил три пепловых столба на высоту от 6 до 11 км. В тот же день ему повысили код авиационной опасности с "оранжевого" до наивысшего "красного". 3 февраля он выбросил пепел на высоту 11,5 км, 5 февраля - почти на 10 км. 3 февраля он выбросил пепел на высоту 11,5 км.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.

Шивелуч РАН Камчатка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВСУ обстреляли Белгород, есть разрушения

Бессент обусловил новые санкции США против России с продвижением переговоров по Украине

В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

 В Абу-Даби обсудили действия в случае прекращения огня на Украине

Что произошло за день: четверг, 5 февраля

Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

 Умер бывший главком ВМФ Владимир Куроедов

Россия предложила Бразилии открыть прямое авиасообщение

ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

 ФАС начала внеплановые проверки участников топливного рынка

ФНБ в январе вырос на 224 млрд рублей до 13,64 трлн рублей

Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

 Володин и вице-премьер Григоренко обсудили проблемы "Почты России"

Банк России зафиксировал уменьшение финансовых потоков в январе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8335 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 264 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });