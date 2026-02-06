Камчатский вулкан Шивелуч выбросил десятикилометровый столб пепла

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в пятницу утром выбросил столб пепла на высоту 10 км над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Эксплозии подняли пепел вулкана Шивелуч на 10 км над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 33 км на северо-запад от вулкана", - говорится в сообщении.

Активное извержение Шивелуча началось в конце января 2026 года.

2 февраля в течение дня вулкан выбросил три пепловых столба на высоту от 6 до 11 км. В тот же день ему повысили код авиационной опасности с "оранжевого" до наивысшего "красного". 3 февраля он выбросил пепел на высоту 11,5 км, 5 февраля - почти на 10 км.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки. Его возраст оценивается в 60-70 тыс. лет.