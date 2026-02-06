Поиск

Одна из пострадавших в ДТП в Красноярском крае остается в крайне тяжелом состоянии

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Трое подростков продолжают лечение в медучреждениях Красноярска после ДТП с "ГАЗелью" в Рыбинском округе Красноярского края, одна из них остается в крайне тяжелом состоянии, еще один человек готовится к выписке, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого Минздрава в пятницу.

"Девочка, 17 лет, из города Бородино - состояние крайней степени тяжести, продолжается интенсивная терапия. Мальчик, 17 лет - вчера был прооперирован, продолжает стационарное лечение. Девочка, 17 лет - состояние удовлетворительное, сегодня выписывается на амбулаторное лечение", - сказал сотрудник пресс-службы.

Вечером 2 февраля на 965 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" отцепившийся прицеп с модульным домом выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗелью", перевозившей кандидатов на поступление в ведомственный вуз ФСИН. В результате погибли трое несовершеннолетних, 18-летний юноша и сопровождавшая их сотрудница ГУФСИН. Еще семеро 17-летних пассажиров госпитализировали, двое из них находились в тяжелом состоянии.

Троих подростков лечили в Канской больнице, еще четверых санавиация доставила в Красноярск, в последствии санитарный рейс транспортировал одну из пациенток из Красноярска в тяжелом состоянии в Москву, в больницу им. Н.И. Пирогова. 5 февраля госпитализированных в больницу Канска выписали.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель грузовика задержан.

Красноярский край Рыбинский округ
