Поиск

Троих пострадавших в ДТП подростков выписали из больницы в Красноярском крае

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Троих пациентов, госпитализированных в Канскую больницу после ДТП с "ГАЗелью" в Рыбинском округе Красноярского края, выписали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пострадавших, которые проходили лечение в Канской больнице, выписали", - сказал сотрудник пресс-службы.

В РоссииВ Красноярском крае в ДТП погибли четверо детей и взрослыйЧитать подробнее

Как сообщалось, вечером 2 февраля на 965 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" отцепившийся прицеп с модульным домом выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗелью", перевозившей кандидатов на поступление в ведомственный вуз ФСИН. В результате погибли трое несовершеннолетних, 18-летний юноша и сопровождавшая их сотрудница ГУФСИН. Еще семеро 17-летних пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Троих лечили в Канской больнице, а четверых санавиация доставила в Красноярск, в последствии санрейс транспортировал одну из пациенток из Красноярска в тяжелом состоянии в Москву, в больницу им. Н.И. Пирогова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель грузовика задержан.

Красноярск Канск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Кровля обрушилась в сельской школе в Новосибирской области

Ростовская область подверглась атаке БПЛА, есть пострадавший

Прекращает действие ДСНВ - последний договор о контроле над вооружениями между РФ и США

Экс-начальник "Росжилкомплекса" арестован по подозрению в мошенничестве с жилфондом Минобороны

Оверчук заявил, что Армении придется выбирать между ЕС и ЕАЭС

Что произошло за день: среда, 4 февраля

Цистерны грузового поезда с бензином сошли с рельсов и загорелись в Тамбовской области

Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

 Сергей Иванов освобожден от должности спецпредставителя президента РФ

Подмосковные прокуроры направили в 2025 г. иски о возмещении ущерба от коррупции на 500 млн руб.

Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе

 Задержана подозреваемая в нападении на сверстников в красноярской школе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8322 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 263 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 241 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 67 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });