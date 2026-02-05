Троих пострадавших в ДТП подростков выписали из больницы в Красноярском крае

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Троих пациентов, госпитализированных в Канскую больницу после ДТП с "ГАЗелью" в Рыбинском округе Красноярского края, выписали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального Минздрава.

"Пострадавших, которые проходили лечение в Канской больнице, выписали", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, вечером 2 февраля на 965 км федеральной трассы Р-255 "Сибирь" отцепившийся прицеп с модульным домом выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗелью", перевозившей кандидатов на поступление в ведомственный вуз ФСИН. В результате погибли трое несовершеннолетних, 18-летний юноша и сопровождавшая их сотрудница ГУФСИН. Еще семеро 17-летних пассажиров госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Троих лечили в Канской больнице, а четверых санавиация доставила в Красноярск, в последствии санрейс транспортировал одну из пациенток из Красноярска в тяжелом состоянии в Москву, в больницу им. Н.И. Пирогова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Водитель грузовика задержан.