Четырнадцать ощутимых землетрясений зафиксировали на Камчатке за неделю

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Афтершоки продолжаются у берегов Камчатки после мощного землетрясения 30 июля прошлого года, за неделю зарегистрировано 14 ощутимых подземных толчков, сообщает в пятницу региональный филиал Единой Геофизической службы РАН.

"Всего за неделю зафиксировано 14 ощутимых землетрясений с магнитудой от 4 до 5,1. Из них четыре события ощущались в Петропавловске-Камчатском с максимальной интенсивностью два балла", - говорится в сообщении.

В частности, в ночь на 3 февраля в районе Тумрокского хребта на востоке Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,1, ощущавшееся в поселке Ключи интенсивностью 4-5 баллов, в Усть-Камчатске - на 3 балла.

Ранее сообщалось, что вечером (по местному времени) 6 февраля в Тихом океане возле Камчатки было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,8, которое ощутили в Петропавловске-Камчатском силой до трех баллов.

30 июля 2025 года у восточного побережья Камчатки произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение, его магнитуда составила 8,8. Жители населенных пунктов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до восьми баллов. Объявлялась тревога цунами. После этого у берегов Камчатки идут афтершоки. Наиболее сильный из них случился 19 сентября. Его магнитуда составила 7,8. В Петропавловске-Камчатском и Вилючинске землетрясение ощущалось силой до семи баллов.

Камчатка Петропавловск-Камчатский
