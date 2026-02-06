Поиск

В Белгороде в условиях энергосбоя стали отключать лифты

Утром в городе за два часа 113 лифтов оказались заблокированы с пассажирами внутри

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - В Белгороде после ночного обстрела и отключений электроснабжения начались сбои в работе лифтов в многоквартирных домах, сообщает телеграм-канал мэрии города.

"Чтобы обеспечить безопасность граждан и предотвратить поломку оборудования, лифтовые организации вынуждены временно приостановить работу лифтов в ряде многоквартирных домов. Просим отнестись к ситуации с пониманием", - говорится в сообщении.

Продолжаются работы по восстановлению электроснабжения, идут переподключения, "которые могут привести к сбоям в работе " лифтов.

"С 7:00 до 9:00 зафиксировано 113 случаев застревания в лифтах, - сообщила мэрия. - Аварийные бригады с самого утра работают на местах: извлекают людей из заблокированных кабин, проводят подомовые обходы".

"Остаются жители, у которых пока нет света. Задействовали резервную генерацию для подключения многоквартирных домов, социальных объектов и объектов водоканала", - сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

Также, по его данным, не работают светофоры в некоторых частях города. На 15 перекрестках работают регулировщики. Объекты Минздрава - больницы, поликлиники - работают в штатном режиме. Школы и детские сады работают в обычном очном формате.

Мэрия опубликовала список адресов учреждений культуры, куда можно зайти и зарядить телефон или аккумуляторы. В перечне музеи, библиотеки, детские музыкальные школы.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ранее сообщил о значительных повреждениях энергоструктуры Белгорода, а также Белгородского, Ракитянского, Борисовского, Грайворонского и Яковлевского округов после ночных обстрелов.

"На сегодняшний день нам не удалось в полном объеме восстановить подачу электроэнергии в Белгороде. Еще раз повторюсь, восстановительные работы продолжаются", - сообщил он утром.

