В РФ ужесточат требования к работе операторов связи с ГИС "Антифрод" и продаже SIM-карт

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму второй пакет поправок в сфере борьбы с телефонным мошенничеством, который ужесточает требования к работе операторов связи с ГИС "Антифрод", а также усиливает контроль за продажей SIM-карт.

Документ (№1120721-8) размещен в электронной базе данных парламента.

В части работы с ГИС "Антифрод" законопроект уточняет состав административного правонарушения. Сейчас КоАП (ст.13.2.1) предусматривает ответственность операторов связи только за отсутствие подключения к системе, а также за неисполнение обязанности по направлению в систему и (или) получению из нее предусмотренных законом сведений. Для должностных лиц штраф от 50 тыс. до 100 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 400 тыс. до 800 тыс. рублей; для юридических лиц - от 600 тыс. до 1 млн рублей.

Внесенный законопроект обязывает операторов держать в рабочем состоянии узлы верификации ГИС "Антифрод" в режиме 24/7, так как вводит ответственность за необеспечение "ежедневно в круглосуточном режиме" работы программно-технических средств, которые проверяют достоверность сведений об инициировании звонка, SMS или голосового соединения. Размер штрафов при этом не меняется.

"Необходимость введения данной нормы продиктована тем, что за 2025 г. по причине недоступности узлов верификации, которые эксплуатируются операторами связи, более 113,4 млн. вызовов были пропущены без верификации", - говорится в пояснительной записке.

Вторая новелла заключается в расширении сферы применения ст. 13.29 КоАП, которая регулирует ответственность за нарушения при продаже SIM-карт. Сейчас норма охватывает, в частности, случаи заключения таких договоров неуполномоченными лицами, включения в них недостоверных или неполных сведений об абоненте либо идентификаторе пользовательского оборудования, а также нарушения порядка передачи оператору экземпляра договора.

Поправками предлагается дополнительно установить ответственность за заключение договоров на оказание услуг связи в местах, не установленных законодательством РФ в области связи, либо в местах, не соответствующих установленным требованиям. Одновременно для юридических лиц повышается размер штрафа - с действующих 300-500 тыс. рублей до 500 тыс. - 1 млн рублей. Для граждан и должностных лиц санкции остаются без изменений - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.

В случае принятия закон вступит с силу с 1 сентября 2026 г.

Закон о создании ГИС "Антифрод" был принят Госдумой 25 марта 2025 года. В ГИС "Антифрод" аккумулируется информация о лицах и абонентских номерах, используемых для совершения противоправных действий с применением сети связи общего пользования. Порядок формирования и использования таких сведений устанавливается правительством по согласованию с ФСБ. Оператором ГИС "Антифрод" является Минцифры России. Пользователями системы выступают Генпрокуратура, Следственный комитет, Банк России, кредитные организации, операторы связи, а также иные федеральные органы и организации, перечень которых утверждает правительство РФ. Минцифры сообщал о том, что планирует запустить платформу в два этапа - в марте и декабре 2026 года.

В конце декабря 2025 г. правительство внесло в Госдуму законопроект (№1110676-8) который с 1 сентября 2026 г. вводит для российских сайтов обязательное подтверждение значимых действий в интернете кодами из СМС и одновременно сообщениями с использованием мессенджера Max. Документ также усиливает антифрод-требования к банкам, запрещает звонки с иностранных номеров, если абонент заранее не дал согласие на получение таких вызовов.