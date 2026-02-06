Лавров расценил покушение на генерала Алексеева как желание Киева сорвать переговоры

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что видел сообщения о покушении на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, но прогнозов о влиянии этого покушения на ход переговоров по украинскому урегулированию делать не будет; при это он добавил, что этот теракт в очередной раз подтвердил нацеленность Киева на срыв переговоров.

"Я, естественно, слышал эту новость перед самым началом переговоров. А каких-то прогнозов я делать не собираюсь - это не моя функция, это будет решать руководство нашей страны", - сказал Лавров на пресс-конференции в пятницу.

Вместе с тем, по словам министра, "этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, нацеленные в свою очередь на срыв переговорного процесса".

Ранее в пятницу официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко сообщила, что неизвестный пытался застрелить в Москве генерал-лейтенанта Алексеева, он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство), ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия), сказала Петренко.

По ее словам, утром 6 февраля в жилом доме на Волоколамском шоссе "пока неустановленное лицо произвело несколько выстрелов в мужчину и скрылось с места происшествия".