Поиск

Мантуров отметил выход России на флагманский уровень в протезировании

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров провел в технополисе "ЭРА" заседание по инновационному развитию военной медицины, на котором обсудили вопросы разработки медизделий и технических средств реабилитации для нужд СВО. Об этом сообщает сайт правительства.

"Что касается протезирования, в этой области мы вышли на флагманский уровень. Отечественные разработки позволяют максимально восполнять утраченные функции. Важнейшая задача, поставленная президентом, связана с обеспечением широкого тиражирования технологий протезирования в интересах ветеранов СВО", - сказал Мантуров.

Он добавил, что для этого необходимо усилить взаимодействие федеральных ведомств, таких как Минздрав, Минтруд, Минпромторг и Минобороны.

"Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов. Во многом это результат отлаженной деятельности по их своевременной эвакуации с передовой, что особенно сложно делать в условиях массированного применения беспилотников", - сообщил первый вице-премьер.

Он отметил, что в медицинских организациях Минобороны активно используются передовые технологии для повышения качества и точности хирургических вмешательств.

В заседании также приняли участие замминистра обороны Василий Осьмаков, замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, представители органов военного управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса и исследовательских центров.

На заседании обсудили направления развития медицинского обеспечения участников специальной операции, возможности российской промышленности для нужд медицинской службы Вооруженных сил. Особое внимание было уделено реализации первоочередных мероприятий по медицинскому обеспечению участников СВО и внедрению инновационных разработок, сказано в сообщении правительства.

В технополисе "ЭРА" Мантуров ознакомился с выставкой проектов промышленных предприятий и научных организаций. В частности, там были представлены модули военной медицины, наземные робототехнические комплексы для обеспечения медико-санитарных мероприятий, защитная одежда, медикаменты и сумки медицинских специалистов.

Денис Мантуров Василий Осьмаков Минздрав Минобороны Минпромторг ЭРА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

 Роспотребнадзор сообщил о блокировке 2 тыс. интернет-ресурсов с продажей запрещенных БАД

Шишкарев подал в ФАС ходатайство о приобретении доли "Росатома" в УК "Дело"

В России в 2025 году количество жалоб на банки выросло на 15%

Лавров высказался в поддержку диалога по истечении срока действия ДСНВ

Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

 Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексируют на 6,8%

Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

 Россия в 2026 году поставит на экспорт истребители пятого поколения Су-57

В "Рособоронэкспорте" сообщили, что портфель заказов компании превышает $60 млрд

Кремль заявил, что действие положений ДСНВ может быть продлено только формально

Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

 Песков назвал конструктивными и очень сложными переговоры по Украине в Абу-Даби

Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению

 Ужесточение ответственности за телефонное мошенничество одобрено к первому чтению
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8340 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова Убийство начальника войск РХБЗ Кириллова 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });