Мантуров отметил выход России на флагманский уровень в протезировании

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Первый вице-премьер Денис Мантуров провел в технополисе "ЭРА" заседание по инновационному развитию военной медицины, на котором обсудили вопросы разработки медизделий и технических средств реабилитации для нужд СВО. Об этом сообщает сайт правительства.

"Что касается протезирования, в этой области мы вышли на флагманский уровень. Отечественные разработки позволяют максимально восполнять утраченные функции. Важнейшая задача, поставленная президентом, связана с обеспечением широкого тиражирования технологий протезирования в интересах ветеранов СВО", - сказал Мантуров.

Он добавил, что для этого необходимо усилить взаимодействие федеральных ведомств, таких как Минздрав, Минтруд, Минпромторг и Минобороны.

"Министерством обороны проводится системная работа по оказанию необходимой помощи военнослужащим, получившим ранения. Благодаря комплексному подходу на сегодня удается возвращать в строй более 95% раненых бойцов. Во многом это результат отлаженной деятельности по их своевременной эвакуации с передовой, что особенно сложно делать в условиях массированного применения беспилотников", - сообщил первый вице-премьер.

Он отметил, что в медицинских организациях Минобороны активно используются передовые технологии для повышения качества и точности хирургических вмешательств.

В заседании также приняли участие замминистра обороны Василий Осьмаков, замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева, замминистра здравоохранения Татьяна Семенова, представители органов военного управления, предприятий оборонно-промышленного комплекса и исследовательских центров.

На заседании обсудили направления развития медицинского обеспечения участников специальной операции, возможности российской промышленности для нужд медицинской службы Вооруженных сил. Особое внимание было уделено реализации первоочередных мероприятий по медицинскому обеспечению участников СВО и внедрению инновационных разработок, сказано в сообщении правительства.

В технополисе "ЭРА" Мантуров ознакомился с выставкой проектов промышленных предприятий и научных организаций. В частности, там были представлены модули военной медицины, наземные робототехнические комплексы для обеспечения медико-санитарных мероприятий, защитная одежда, медикаменты и сумки медицинских специалистов.