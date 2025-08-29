Поиск

Белоусов заявил, что 97% раненых на СВО возвращаются в строй

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Министр обороны Андрей Белоусов сообщил, что 97% российских военнослужащих возвращаются в строй после ранений, полученных в ходе специальной военной операции на Украине. Он сказал об этом на заседании коллегии министерства, выдержки из его выступления распространила пресс-служба Минобороны.

"Несмотря на активные боевые действия, сохранили высокий показатель возвращения военнослужащих в строй после ранения. В настоящее время он поддерживается на уровне 97%", - сказал министр.

"Это стало возможным благодаря внедрению новых медицинских технологий в войсковом звене и приближению элементов высокотехнологичной медицинской помощи к передовой", - добавил он.

По словам министра, "применение в зоне СВО медицинских отрядов, комплектуемых добровольцами, показало свою эффективность, в связи с чем необходимо продолжить данную практику и распространить опыт на все военные округа".

"Совместная работа с Минздравом и ФМБА России позволяет применять "сухую плазму" и проводить лечение военнослужащих с раневой инфекцией, устойчивой к антибиотикам", - сказал Белоусов.

Он заявил, что с учетом особенностей ведения СВО личный состав группировок войск обеспечен современными аптечками первой помощи на 100%. Также ведется дооснащение подразделений новыми средствами эвакуации, в том числе роботизированными и с защитой от вражеских беспилотников.

"Социально значимый вопрос, который стоит на особом контроле Минобороны - комплексная реабилитация и протезирование военнослужащих. В этих целях с начала года на базе военно-медицинской академии начал свою работу соответствующий единый центр координации. Он организует работу 18 региональных реабилитационно-образовательных центров и заключает контракты на протезирование с предприятиями в регионах. Внедрение данной системы уже позволило в 2,5 раза снизить количество военнослужащих, находящихся в очереди на протезирование", - сообщил министр обороны.

По словам Белоусова, за счет введения шести мобильных военно-врачебных комиссий на 80% снижена нагрузка на стационарные военно-врачебные комиссии, сроки прохождения ранеными медицинского освидетельствования сокращены в два раза. Министр обороны поручил продолжить данную работу и нарастить количество комиссий для использования на особо важных и востребованных направлениях.

"В соответствии с поручением президента Российской Федерации реализованы меры по увеличению размера оплаты труда медицинских специалистов из числа гражданского персонала в войсковом звене от уровня оплаты труда в субъекте Российской Федерации: врачи - 200%, средний и младший медицинский персонал - 100%, это позволило увеличить укомплектованность", - сказал он.

"В целях сохранения кадрового потенциала поручаю продолжить работу по выработке дополнительных мер материального стимулирования всех медицинских специалистов Вооруженных сил Российской Федерации", - заявил Белоусов.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 августа 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны Андрей Белоусов СВО Украина Минздрав ФМБА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Минобороны России в 2025 году оптимизировало финансовые расходы

В Думу внесен законопроект о переводе в целевые всех бюджетных мест в медвузах

Минтранс хочет обязать операторов систем бронирования авиабилетов хранить данные пассажиров

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

В Минэнерго сообщили об остановке из-за кризиса 23 угольных предприятия

Экс-директор Театра сатиры Агаев арестован по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

В перечень "100 лучших фильмов" Минпросвещения вошли только советские картины

Ведомства продолжают работать над введением схемы ship-or-pay в России

Дипломатическое противостояние

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Польша закрыла генконсульство в Калининграде

Прибыль и EBITDA "Газпрома" во II квартале оказались выше прогноза

Поставки в российские войска тактических дронов значительно увеличились

Поставки в российские войска тактических дронов значительно увеличились
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7055 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние233 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске103 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости403 материалов
Бюджет РФБюджет РФ49 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России93 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2362 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });