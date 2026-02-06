Иноагентом признан Денис Билунов

Из реестра исключено ООО "Иноагент ААВ" в связи с ликвидацией организации

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов шахматиста и общественного деятеля Дениса Билунова, еще трех человек и две организации.

Иноагентами также признаны политик Игорь Драндин, учитель и бывший политик Максим Иванцов, актриса и журналист Полина Милушкова, сообщество Frame и интернет-проект "Континент".

Все физлица-иноагенты, по данным Минюста, распространяли фейки о решениях и политике российских властей, выступали против СВО, участвовали в создании и распространении контента иноагентов и нежелательных организаций и ныне живут не в России.

Билунов, кроме того, "на постоянной основе осуществляет взаимодействие с иностранными агентами", сказано в пресс-релизе.

Иванцова Минюст назвал "основателем сообщества, которое организует мероприятия с участием иностранных агентов".

Милушковой вменено также сотрудничество "с организацией и лицами, включенными в реестр иностранных агентов" и распространение фейков, направленных на создание негативного образа российской армии.

Проект "Континент" и сообщество Frame также распространяли фейки о решениях и политике российских властей, выступали против СВО и распространяли контент иноагентов, сообщило министерство.

Владельцем "Континента" Минюст назвал медиагруппу, расположенную за пределами России, а авторами проекта - лица-иноагенты.

По данным министерства, Frame также распространяло фейки, направленые на формирование отрицательного имиджа российских военных, организует мероприятия с участием иностранных агентов, а также взаимодействует с нежелательной для России организацией.

По распоряжению Минюста из реестра в связи с ликвидацией исключено общество с ограниченной ответственностью "Иноагент ААВ".