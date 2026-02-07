В Смоленске 179 жилых домов остаются без тепла из-за аварии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Восстановительные работы по ликвидации крупной аварии на теплосетях "РИР Энерго" - "Смоленская генерация", произошедшей в ночь на пятницу, проходят в Смоленске; 179 жилых домов остаются без тепла, сообщает в субботу пресс-служба регионального правительства.

В частности, теплоноситель подан на 42 центральных тепловых пункта из 44, 15 социальных учреждений из 31, 134 жилых дома из 313.

Температура в Смоленске в настоящее время минус 9 градусов.

Как сообщалось, прорыв на теплосети произошел в Смоленске в ночь на 6 февраля. В результате, по данным региональных властей, было приостановлено теплоснабжение 313 многоквартирных домов, 10 детских садов, 7 медицинских учреждений, 14 учебных заведений. Всего под отключения подпадают порядка 40 тысяч жителей.

В городе организованы пункты временного размещения и мобильные пункты обогрева.

Губернатор Смоленской области указал на слабую организацию работы по устранению последствий аварии филиалом "РИР Энерго" - "Смоленская генерация".

Прокуратурой организована проверка в связи с аварией на тепломагистрали. По данным надзорного ведомства, теплоснабжение было приостановлено почти в 600 многоквартирных домах и социальных объектах в Ленинского и Промышленного районах города.