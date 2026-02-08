Поиск

В ФСВТС заявили об интересе за рубежом к истребителям Су-35

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Многие страны, в том числе ближневосточные, заинтересованы в приобретении российских истребителей Су-35, заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Многие партнеры, в том числе из стран Ближнего Востока, проявляют заинтересованность в самолете Су-35, который подтвердил свои высокие тактико-технические характеристики в ходе СВО", - сообщили в ФСВТС в связи с выставкой World Defense Show-2026 в Эр-Рияде.

"О конкретных договоренностях говорить преждевременно, в том числе с учетом чувствительности данной темы для наших партнеров", - сказали в ФСВТС.

По официальным данным, Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

По официальной информации, первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай.

Выставка World Defense Show-2026 пройдет в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) с 8 по 12 февраля.


Су-35 ФСВТС Эр-Рияд World Defense Show-2026
