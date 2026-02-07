Поиск

"Высокоточные комплексы" представят средства ПВО на выставке в Саудовской Аравии

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Холдинг "Высокоточные комплексы" представит средства противовоздушной обороны на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде, сообщили в холдинге.

Согласно его информации, будет продемонстрирована линейка зенитных ракетных комплексов семейства "Панцирь", которые предназначены для ближнего прикрытия военных и гражданских объектов от современных и перспективных средств воздушного нападения.

"В экспозиции холдинга представлен ЗРПК "Панцирь-С1М", морской ЗРАК "Панцирь-МЕ" и новейший ЗРК "Панцирь-СМД-Е", предназначенный для защиты промышленных и административных объектов", - говорится в сообщении холдинга, распространенном в субботу.

Холдинг также покажет всю линейку зенитных управляемых ракет комплекса, включая мини-ракеты.

Как сообщили "Высокоточные комплексы", будет продемонстрирована система контроля воздушного пространства, которая предназначена для обнаружения и сопровождения различных воздушных объектов, включая беспилотники и крылатые ракеты. "Разработка способна выявлять цели, движущиеся на малых высотах и с низкой скоростью - от 10 м/с, а также определять их координаты", - отметили в холдинге.

"Впервые в Эр-Рияде "Высокоточные комплексы" представят новейшую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы малой дальности на базе пикапа, которая обнаруживает и сопровождает воздушные объекты, обеспечивая непрерывный обзор пространства над выделенным районом", - сообщил холдинг.

Кроме того, на выставке будет показан переносной зенитный ракетный комплекс "Верба", предназначенный для поражения самолетов, вертолетов, БПЛА и крылатых ракет.

Выставка World Defense Show 2026 пройдет с 8 по 12 февраля.

