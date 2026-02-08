Поиск

Разработчик системы "Леонардо" стал ответчиком по иску на 0,6 млрд руб. от связанной с ним фирмы

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - АО "Сирена Трэвел" (разработчик крупнейшей в РФ системы бронирования авиабилетов "Леонардо") стало ответчиком по иску на 557 млн руб. от аффилированного с ним ООО "Миксвел".

Заявление подано в Арбитражный суд Москвы 5 февраля, суть претензий в материалах судебной картотеки пока не раскрыта.

По данным ЕГРЮЛ, до марта 2023 года ООО "Миксвел" контролировалось самой "Сиреной Трэвел", а сейчас владельцами структуры являются ее гендиректор Иннокентий Баскаков (доля 26%), Ибрагим Сулейманов (24,8%), Расул Сулейманов (24,6%) и Артур Суринов (24,6%). Ибрагим и Расул Сулеймановы в отчетности "Сирены-Трэвел" за 2024 год названы ее бенефициарами, а гендиректором этой компании является Михаил Баскаков.

На сайте "Сирена-Трэвел" сказано, что "Миксвел" - платформа для travel-отрасли, "цель которой - соединить все туристические услуги в одном инструменте". Осенью прошлого года "Сирена-Трэвел" уведомила онлайн-трэвел-агентства о переводе договоров на "Миксвел", что грозило ростом цен на ее услуги на 10%, писала газета "Коммерсантъ". Пытаясь не допустить этого, АНО "Цифровизации и новых технологий" обратилась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Ранее в феврале Михаил и Иннокентий Баскаковы, Ибрагим и Расул Сулеймановы (24,8%), Артур Суринов (24,6%), а также еще 40 физлиц и три компании ("Пика Инвестментс Лимитед", "ХДХ-Хотел Девелопменнт Холсиг СА", АО "Авиаконсрциум") стали ответчиками по иску Генпрокуратуры РФ. Заявление поступило в Никулинский районный суд Москвы 4 февраля. Дело направлено на обращение в доход государства движимого и недвижимого имущества в рамках мероприятий на основании федерального закона "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", сказано на сайте суда. Предварительное заседание по иску назначено на 18 февраля.

"Леонардо" создана "Сирена-Трэвел", в дальнейшем проект развивался в партнерстве с "РТ - Проектные технологии" госкорпорации "Ростех". Системой пользуются более 60 российских авиакомпаний и несколько иностранных. 26 января в работе "Леонардо" произошел сбой, который затронул работу перевозчиков и аэропортов: им пришлось приостановить регистрацию пассажиров и багаж на рейсы и продажу билетов. В "Ростехе" сообщали, что проблемы произошли на стороне "Сирена Трэвел".

