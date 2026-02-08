Сотрудник агропредприятия ранен при атаке украинских дронов в Брянской области

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке дронов ВСУ на предприятие агропромышленного холдинга "Мираторг".

"В результате целенаправленного удара по территории АПХ "Мираторг", к сожалению, минно-взрывную травму и осколочные ранения получил сотрудник предприятия", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Богомаз уточнил, что пострадавшего доставили в больницу.

Ранее в воскресенье Минобороны РФ сообщало, что в течении прошедшей ночи над территорией Брянской области были нейтрализованы 11 беспилотников ВСУ.

Накануне вечером Богомаз написал в своем телеграм-канале, что ВСУ атаковали регион ракетами "Нептун" и HIMARS, два человека пострадали, было нарушено энергоснабжение в ряде муниципалитетов.