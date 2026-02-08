Поиск

Пожар в магазине автомобильных аккумуляторов в Ставрополе ликвидирован

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Спасатели потушили пожар в магазине по продаже аккумуляторных батарей в Ставрополе, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

В воскресенье в Ставрополе на улице Доваторцев загорелся автомобиль "Газель", огонь перекинулся на магазин по продаже аккумуляторных кислотных батарей.

Площадь пожара в магазине составила 200 кв. метров. Погибших и пострадавших нет.

На месте происшествия работали 57 человек и 15 единиц техники.

Ставрополь Ставропольский край МЧС
