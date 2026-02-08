Лавров обсудил по телефону с оманским коллегой ситуацию вокруг Ирана

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - В воскресенье состоялся телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с главой внешнеполитического ведомства Султаната Оман Бадром Аль-Бусаиди, сообщает российским МИД на своем сайте.

"Проведен обмен мнениями о ситуации вокруг Ирана в контексте прошедшего на днях в Маскате раунда непрямых переговоров между иранскими и американскими представителями при оманском посредничестве", - говорится в сообщении.

"Было выражено общее мнение о необходимости содействовать продолжению переговорного процесса с целью поиска общеприемлемых договоренностей, что способствовало бы устранению рисков вооруженной конфронтации и обеспечению стабильности в регионе", - отметили на Смоленской площади.

Согласно сообщению, Лавров "высоко оценил предпринимаемые в этой связи усилия руководства Султаната Оман".

