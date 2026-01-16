Красная икра в декабре 2025 года подешевела на 0,5%

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В России в декабре 2025 года красная икра подешевела к ноябрю на 0,5%, информирует Росстат.

Ранее сообщалось, что вылов лососей в 2025 году по сравнению с 2024-м вырос на 42%, до 335,5 тыс. тонн. Это способствовало увеличению производства икры и ее предложения на рынок.

На рынке рыбопродуктов в декабре по сравнению с ноябрем цены на рыбные консервы выросли на 1%, на живую, охлажденную и мороженую неразделанную рыбу - на 0,6%, соленую, маринованную, копченую и мороженую разделанную (кроме лососевых пород) - на 0,5%, сообщил также Росстат.

С начала года цены на рыбу и морепродукты (за исключением сельди и рыбных консервов) поднялись на 11,1%.