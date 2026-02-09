Поиск

В Минтруде заявили об отсутствии планов по пересмотру пенсионного возраста в РФ

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Пересматривать пенсионный возраст в настоящее время не планируется, несмотря на кадровый дефицит и рост продолжительности жизни, заявил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Никаких планов по пересмотру пенсионного возраста у нас нет", - сказал Котяков в интервью изданию "Эксперт", фрагмент которого опубликован на его сайте в понедельник.

Так министр ответил на вопрос о том, может ли высокая кадровая потребность и рост продолжительности жизни сделать эту тему вновь актуальной.

Он отметил, что старшее поколение сегодня - "ценнейший актив" для предприятий. "Езжу по предприятиям и вижу, что возрастные сотрудники часто выступают наставниками", - сказал Котяков.

Глава Минтруда напомнил, что пенсионная реформа "только-только" завершается, а в новых регионах переходный период будет продолжаться до конца 2032 года.

"Сегодняшнее окно возможностей для рынка труда - это ребята в возрасте 18-27 лет", - сказал Котяков.

Антон Котяков Минтруд РФ
