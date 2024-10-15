Продолжить работать, достигнув пенсионного возраста, хотят 39% работающих россиян

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Более трети работающих россиян (39%) предпочли бы продолжать трудиться, достигнув пенсионного возраста, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

По данным ФОМ, опубликованным во вторник на сайте социологического центра, почти каждый четвертый (24%) хочет сразу же уйти на пенсию, когда достигнет соответствующего возраста, отмечают социологи.

Оставшиеся 37% респондентов затруднились определиться с тем, какой вариант для них предпочтительнее.

Опрос проводился 20-22 сентября 2024 года среди 1,5 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет в 104 населенных пунктах РФ, в 53 регионах.