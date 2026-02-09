Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации с Ираном

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Москва исходит из того, что ситуация вокруг Ирана должна быть урегулирована мирным путем, желание некоторых участников процесса "добить" оппонента приведет лишь к накоплению проблем, заявил на 15-й Ближневосточной конференции "на полях" Международного дискуссионного клуба "Валдай" министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы внимательно следим за происходящим вокруг Ирана. Приветствуем посреднические усилия Султаната Оман. И конечно же, мы исходим из того, что здесь должно быть мирное урегулирование", - сказал он.

"Понимаем, что, как и в случае с Палестиной, есть искушение у некоторых непосредственных участников процесса применить силу и добить оппонентов, так сказать", - отметил глава МИД, но назвал это стремление неправильным.

"Оно лишь будет накапливать проблемы, ни в коем случае не решит и не обеспечит безопасность ни одному государству. Я думаю, все это прекрасно понимаю", - пояснил он.

"Поэтому с нашими иранскими друзьями мы в постоянном контакте, в том числе и совместно с китайскими коллегами. Нас это тревожит, нас это беспокоит, беспокоит будущее Ирана", - сказал министр.