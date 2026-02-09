Поиск

Лавров призвал к мирному урегулированию ситуации с Ираном

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Москва исходит из того, что ситуация вокруг Ирана должна быть урегулирована мирным путем, желание некоторых участников процесса "добить" оппонента приведет лишь к накоплению проблем, заявил на 15-й Ближневосточной конференции "на полях" Международного дискуссионного клуба "Валдай" министр иностранных дел Сергей Лавров.

"Мы внимательно следим за происходящим вокруг Ирана. Приветствуем посреднические усилия Султаната Оман. И конечно же, мы исходим из того, что здесь должно быть мирное урегулирование", - сказал он.

"Понимаем, что, как и в случае с Палестиной, есть искушение у некоторых непосредственных участников процесса применить силу и добить оппонентов, так сказать", - отметил глава МИД, но назвал это стремление неправильным.

"Оно лишь будет накапливать проблемы, ни в коем случае не решит и не обеспечит безопасность ни одному государству. Я думаю, все это прекрасно понимаю", - пояснил он.

"Поэтому с нашими иранскими друзьями мы в постоянном контакте, в том числе и совместно с китайскими коллегами. Нас это тревожит, нас это беспокоит, беспокоит будущее Ирана", - сказал министр.

Иран МИД Оман Сергей Лавров Палестина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

 МАК опубликовал окончательный отчет об итогах расследования крушения Ан-24 в Приамурье

Сокращение платных мест в вузах в первую очередь затронет заочников

Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

 Производство красной икры в РФ в 2025 году выросло на 21%, черной - на 9%

Петербургский суд заочно арестовал рэпера-иноагента Oxxxymiron

Часть Белгорода осталась без воды

Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

 Задержанные фигуранты дела о покушении на генерала Алексеева признали вину

Что произошло за день: воскресенье, 8 февраля

"Роскосмос" заявил, что запуск спутника "Электро-Л" назначен на 12 февраля

Белгородских школьников будут отправлять в регионы РФ из-за перебоев в ЖКХ
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8353 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });