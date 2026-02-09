"Аэрофлот" планирует продолжить летать на Кубу

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") продолжит выполнение программы полетов в аэропорты Гаваны и Варадеро и из них, несмотря на текущую ситуацию с дефицитом топлива на Кубе, сообщила пресс-служба группы.

"На фоне сообщений со стороны авиавластей Кубы о дефиците авиационного топлива в аэропортах Гаваны и Варадеро "Аэрофлот" продолжит выполнять программу полетов авиакомпании "Россия" (относится к группе "Аэрофлот") в указанные пункты назначения", - говорится в сообщении.

Маршруты при этом могут изменяться с учетом дополнительной посадки для дозаправки.

При изменении ситуации группа обещает оперативно проинформировать пассажиров о статусе выполнения рейсов на Кубу.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщила, что некоторые российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу, в частности, отменен рейс "России" за 9 февраля, пустой самолет компании выехал на Кубу, чтобы забрать оттуда российских туристов. Рейсы Nordwind Airlines 11 февраля в Ольгин и 12 в Варадеро будут выполнены по с расписанию.

Российский союз туриндустрии сообщил, что авиавласти Кубы выпустили уведомление Notam для авиакомпаний о том, что заправка авиакеросином самолетов на Кубе будет невозможна с 10 февраля по 11 марта.

6 февраля правительство Кубы сообщило, что поставок авиатоплива не будет в течение месяца из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Правительство объявило о чрезвычайных мерах по решению энергетического кризиса на острове, включая четырехдневную рабочую неделю для государственных предприятий и ограничения на продажу топлива. Меры по сокращению расходов включают отмену части автобусных и железнодорожных рейсов между провинциями, а также закрытие некоторых туристических объектов. Сокращено и количество присутственных дней в учебных заведениях.