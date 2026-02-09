Поиск

Ближайший рейс из Москвы на Кубу будет выполнен по расписанию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ближайший рейс из Москвы на кубинский курорт Ольгин, это рейс туроператора Pegas Touristik, запланирован на 11 февраля, он будет выполнен по расписанию, сообщает Российский союз туриндустрии.

Об этом сообщила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

В миреРоссийские авиакомпании начали менять полетные программы на КубуРоссийские авиакомпании начали менять полетные программы на КубуЧитать подробнее

Власти Кубы 6 февраля предупредили авиакомпании о прекращении поставок авиационного топлива на месяц из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, приходится делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

РСТ сообщил, что авиавласти Кубы выпустили уведомление Notam для авиакомпаний о том, что заправка авиакеросином самолетов на Кубе будет невозможна с 10 февраля по 11 марта.

"По данным туроператоров, в связи со снижением потока иностранных туристов на Кубе оптимизируют гостиничный фонд: отели с низкой загрузкой временно закрываются, их гостей бесплатно переселяют в другие, как правило, более высоких категорий. Уже закрыты Resonance Cayo Santa Maria и Resonance Blu Santa Lucia, прекратил прием гостей отель Domina Varadero, закрыты отели Mojito на Кайо-Коко и Tuxpan в Варадеро. С 10 февраля закроется отель Costa Sur. Отель Memories Paraiso Azul Beach Resort 5* на Кайо-Санта-Мария будет закрыт до 1 ноября", - предупредил РСТ.

По информации АТОР, на Кубе могут находиться 4,2-4,7 тысячи организованных туристов из России.

Кубинское правительство объявило о чрезвычайных мерах по решению энергетического кризиса на острове, включая четырехдневную рабочую неделю для государственных предприятий и ограничения на продажу топлива. Меры по сокращению расходов включают отмену части автобусных и железнодорожных рейсов между провинциями, а также закрытие некоторых туристических объектов.

АТОР РСТ Варадеро США Куба Венесуэла Pegas Touristik
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

 МАГАТЭ проинспектирует ряд ядерных объектов в Иране

В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

 В Иране допустили отказ от обогащенного до 60% урана в обмен на отмену санкций

Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

 Продажи чипов в мире в 2025 году выросли на 25,6% и достигли рекорда

Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

 Российские авиакомпании начали менять полетные программы на Кубу

Израиль предупредил США о возможности нанесения самостоятельного удара по Ирану

Что случилось этой ночью: понедельник, 9 февраля

Военный вертолет разбился в Южной Корее

Экс-медиамагната из Гонконга приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о нацбезопасности

 Экс-медиамагната из Гонконга приговорили к 20 годам тюрьмы по делу о нацбезопасности

Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента

 Правящая партия Японии заняла рекордные две трети мест в нижней палате парламента
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8354 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 266 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2511 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 426 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });