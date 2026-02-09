Ближайший рейс из Москвы на Кубу будет выполнен по расписанию

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Ближайший рейс из Москвы на кубинский курорт Ольгин, это рейс туроператора Pegas Touristik, запланирован на 11 февраля, он будет выполнен по расписанию, сообщает Российский союз туриндустрии.

Об этом сообщила гендиректор Pegas Touristik Анна Подгорная.

Власти Кубы 6 февраля предупредили авиакомпании о прекращении поставок авиационного топлива на месяц из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, приходится делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

РСТ сообщил, что авиавласти Кубы выпустили уведомление Notam для авиакомпаний о том, что заправка авиакеросином самолетов на Кубе будет невозможна с 10 февраля по 11 марта.

"По данным туроператоров, в связи со снижением потока иностранных туристов на Кубе оптимизируют гостиничный фонд: отели с низкой загрузкой временно закрываются, их гостей бесплатно переселяют в другие, как правило, более высоких категорий. Уже закрыты Resonance Cayo Santa Maria и Resonance Blu Santa Lucia, прекратил прием гостей отель Domina Varadero, закрыты отели Mojito на Кайо-Коко и Tuxpan в Варадеро. С 10 февраля закроется отель Costa Sur. Отель Memories Paraiso Azul Beach Resort 5* на Кайо-Санта-Мария будет закрыт до 1 ноября", - предупредил РСТ.

По информации АТОР, на Кубе могут находиться 4,2-4,7 тысячи организованных туристов из России.

Кубинское правительство объявило о чрезвычайных мерах по решению энергетического кризиса на острове, включая четырехдневную рабочую неделю для государственных предприятий и ограничения на продажу топлива. Меры по сокращению расходов включают отмену части автобусных и железнодорожных рейсов между провинциями, а также закрытие некоторых туристических объектов.