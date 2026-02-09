Поиск

Туроператоры пока не видят трудностей с вывозом российских туристов с Кубы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - На Кубе находятся около 4 тысяч туристов из России, они вылетают с острова в штатном режиме, сообщил Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные туроператоров.

"По нашим данным, в настоящее время на Кубе находится порядка 4 тысяч организованных туристов из России. Это туристы, прибывшие по пакетным турам. Ситуация с их возвращением стабильная, все рейсы выполняются, туроператоры и авиакомпании продолжают работу в штатном режиме. Информации о срывах или невозможности вывоза туристов нет", - прокомментировала гендиректор PEGAS Touristik Анна Подгорная.

По ее данным, туристы обращаются с вопросами о том, что происходит на острове, к туроператорам и турагентам.

"Запросы от туристов к туроператорам поступают, но носят уточняющий характер. Туроператоры находятся в постоянном контакте с авиакомпаниями и принимающей стороной. Рассматриваются стандартные сценарии: корректировка расписаний", - добавила Подгорная.

"Согласно NOTAM (уведомлению от авиационных властей для авиакомпаний - ИФ) от 8 февраля, поставки керосина Jet A-1 будут приостановлены в девяти аэропортах страны, включая Гавану, Варадеро и Кайо-Коко, в период с 10 февраля по 11 марта", - сообщил РСТ.

Власти Кубы 6 февраля предупредили авиакомпании об становке поставок авиационного топлива на месяц из-за энергетического кризиса, вызванного нападением США на Венесуэлу. Самолетам, выполняющим дальнемагистральные рейсы из Кубы, приходится делать остановку после вылета с острова для дозаправки в других аэропортах Карибского бассейна.

Кубинское правительство объявило о чрезвычайных мерах по решению энергетического кризиса на острове, включая четырехдневную рабочую неделю для государственных предприятий и ограничения на продажу топлива. Меры по сокращению расходов включают отмену части автобусных и железнодорожных рейсов между провинциями, а также закрытие некоторых туристических объектов. Сокращено и количество присутственных дней в учебных заведениях.

