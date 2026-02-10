Единичные завозные случаи лихорадки чикунгунья регистрируются в РФ в течение года

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России в течение года регистрируются единичные завозные случаи лихорадки чикунгунья, в основном это туристы, прибывшие из эндемичных стран, которые не пользовались средствами защиты от укусов насекомых, сообщила "Интерфаксу" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В течение года регистрируются единичные завозные случаи лихорадки чикунгунья. В основном это туристы, прибывшие из эндемичных стран, которые не пользовались средствами защиты от укусов насекомых. Роспотребнадзором разработана и зарегистрирована отечественная тест-система для оперативного выявления вируса, используемая в диагностике", - сказала Пшеничная.

Она отметила, что специфических противовирусных препаратов и массовой вакцины от вируса пока нет, а лечение - симптоматическое (жаропонижающие, обезболивающие, обильное питье, при необходимости - противовоспалительная и реабилитационная терапия). "Своевременное обращение к врачу снижает риск тяжелых исходов", - отметила эксперт.

Пшеничная напомнила, что эндемичными регионами по чикунгунье являются страны Африки к югу от Сахары, часть Центральной и Южной Америки и Карибского бассейна, страны Юго-Восточной Азии, регионы Западной и Центральной части Тихого океана, а также отдельные территории Индийского субконтинента и Аравийского полуострова.

В последние годы местные случаи лихорадки чикунгунья стали периодически встречаться также на юге Европейского континента - в Италии, Франции, Испании и Греции.

"Для профилактики этого заболевания рекомендуется пользоваться репеллентами, носить закрытую светлую одежду, применять москитные сетки в помещениях, избегать пребывания в местах с большим скоплением комаров. Беременным и людям с хроническими заболеваниями перед поездкой стоит проконсультироваться с врачом, а при появлении лихорадки, сильных суставных болей или сыпи после возвращения необходимо как можно скорее обратиться за медицинской помощью и сообщить о поездке", - добавила эксперт.

4 февраля сообщалось, что в России зарегистрирован завозной случай лихорадки чикунгунья, заболевшая госпитализирована, риск распространения инфекции на территории страны минимален, поскольку лихорадка чикунгунья передается через укусы инфицированных комаров, а не напрямую от человека к человеку. По данным Роспотребнадзора, заболевшая прибыла в Москву после отдыха на Сейшельских островах, она госпитализирована.

Лихорадка чикунгунья - вирусная инфекция, передающаяся человеку при укусах инфицированных комаров (рода Aedes - вид комаров, распространенных в тропических регионах). Типичные симптомы включают высокую температуру (до 40 °C), головную боль и выраженные боли в мышцах и суставах.