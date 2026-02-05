В Кодинске обвиняемую в нападении с ножом школьницу поместили под домашний арест

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Кежемский районный суд поместил под домашний арест по 3 апреля школьницу, обвиняемую в нападении с ножом на ученицу школы в Кодинске, сообщила пресс-служба судов Красноярского края.

Ей предъявлено обвинение по пункту "а", части 3 статьи 30 и части 2 статьи 105 УК (покушение на убийство двух и более лиц).

3 февраля, по предварительным данным следствия, 14-летняя школьница после конфликта с учителем ранила ножом свою сверстницу. Предположительно, причиной конфликта стало "эмоциональное состояние школьницы на фоне сложных отношений с другими учениками".

В краевом управлении МВД сообщали, что семиклассница сначала попыталась ранить учителя, но ей помешали одноклассники.