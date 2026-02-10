Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости ОРВИ и COVID-19 за неделю

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В России в первую неделю февраля заболеваемость ОРВИ выросла на 11,6% к предыдущей неделе, количество выявленных заболевших COVID-19 увеличилось почти на 11%, сообщили в Роспотребнадзоре.

"В первую неделю февраля 2026 года зарегистрировано 742 тысячи случаев заболеваний респираторными вирусными инфекциями - по сравнению с предыдущей неделей рост составил 11,6%. Показатель заболеваемости соответствует уровню, зафиксированному в начале октября 2025 года", - говорится в сообщении.

На этой же неделе зарегистрировали 6 тысяч случаев COVID-19, на 10,9% больше, чем неделей ранее.

Число заболевших гриппом снизилось - на прошедшей неделе зарегистрировано 7 тысяч случаев. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A(H3N2).