Студенты, отразившие нападение на общежитие в Уфе, получат госнаграды

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Иностранные студенты, пострадавшие при нападении на общежитие в Уфе, пройдут лечение в санаториях Башкирии, сообщил глава республики Радий Хабиров; он также добавил, что те студенты, кто отражал нападение на общежитие, получат государственные награды.

"Всем пострадавшим продолжим оказывать необходимую помощь, подлечим в наших санаториях. Если нужно - обеспечим возможность слетать домой. Все расходы и организацию возьмем на себя", - написал он в своем канале в Мах после посещения общежития медуниверситета, которое в минувшие выходные подверглось нападению.

На встрече глава региона принес извинения студентам из Индии за случившуюся ситуацию и отметил, что "этот случай - единичный, совсем не характерный для нашей республики".

Хабиров заявил, что ребятам, которые проявили мужество при отражении атаки, будут вручены государственные награды. Также он заверил, что власти разберутся в причинах преступления.

По данным властей, следствия и правоохранительных органов, днем 7 февраля 15-летний подросток, вооруженный ножом, в общежитии медицинского университета по улице Репина в Уфе напал на проживающих там иностранных студентов и нанес нескольким из них ножевые ранения. Пострадавшие доставлены в больницу.

При задержании нападавший оказал сопротивление, в ходе которого ножевые ранения получили два сотрудника патрульно-постовой службы полиции.

Накануне стало известно, что подросток, напавший на общежитие, заключен под стражу.