Белгородский губернатор предупредил о веерных отключениях электричества

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил земляков о вероятности веерных отключений электроснабжения в части региона.

"К сожалению, неизбежны веерные отключения, они будут происходить в течение ближайших дней в Ракитянском, Ивнянском, Краснояружском, Борисовском, Грайворонском, Шебекинском, Белгородском районе, городе Белгороде и Яковлевском округе, Корочанском и Прохоровском районе", - написал он в Telegram и добавил. что составить график невозможно по техническим причинам.

"Веерные отключения исходят из того объема нагрузки, который в текущий момент времени наблюдается энергетиками. И для того, чтобы спасти всю систему, происходят отключения - отключения от 2 до 4 часов", - добавил Гладков.

В результате массированных ракетных атак на Белгород повреждены энергообъекты, фиксируются отключения электроснабжения. 80 тысяч человек в Белгороде в минувшие выходные остались без теплоснабжения, около 3 тысяч человек - без газа и около 1 тысячи человек - без электроэнергии. В городе продолжают работать пункты обогрева.