Военно-Грузинскую дорогу открыли для легковых машин

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - В Северной Осетии возобновилось движение легкового транспорта возобновлено на участке Военно-Грузинской дороги, сообщили в управлении МЧС по республике.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии, возможностью обеспечения безопасного проезда автотранспортных средств (...) разрешено движение легковых автотранспортных средств на участке Владикавказ - населенный пункт Ларс в обоих направлениях с 11:00 по Москве 10 февраля", - говорится в сообщении.

Дорогу перекрывали для всех видов транспорта поздно вечером 9 февраля из-за непогоды в Грузии.