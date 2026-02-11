Банк "Долинск" перешел под временное управление РСХБ вместе с другими активами группы "КДВ"

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Сахалинский банк "Долинск", принадлежащий холдингу "КДВ Групп", перешел под временное управление Россельхозбанка вместе с другими активами группами, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Он (банк - ИФ) находится в составе вертикально интегрированной структуры, которая целиком перешла в РСХБ, но пока это именно под управлением", - сказал Моисеев.

"КДВ Групп" - одна из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли. Суд в октябре по иску Генпрокуратуры признал владельца компании Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова экстремистским объединением и взыскал холдинг в доход государства. В конце января головная компания "КДВ Групп", фирма "Кондитерус Ком", перешла под управление "РСХБ-Финанс".

Вместе с головной компанией под управление перешло АО "Боавишта", которое через свою "дочку" владеет 99,8% долей банка "Долинск", согласно данным на начало 2025 года. Более актуальной информации о структуре владельцев банка не публиковалось.

"КДВ Групп" (головной офис в Томске) занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом "Ярче!" в Сибири и в центральной части РФ, в том числе в Москве. Компания, в частности, владеет брендами "Яшкино" и Кириешки".