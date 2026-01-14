Поиск

Суд взыскал в доход РФ 18,07% акций головной компании ГК "КДВ"

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы запретил в РФ деятельность акционера АО "Кондитерус Ком" (головная компания ГК "КДВ") Игоря Семенова и обратил принадлежащие ему акции компании в доход государства, передает корреспондент "Интерфакса".

"Исковые требования генеральной прокуратуры удовлетворены", - заявил агентству один из участников процесса.

Рассмотрение иска прошло в закрытом режиме.

В иске Генпрокуратура просила обратить в доход государства 18,7 % акций, принадлежащих Семенову, самого его признать членом экстремистского объединения.

Представители защиты Семенова заявили "Интерфаксу", что решение суда будет обжаловано

Как сообщал "Интерфаксу" знакомый с иском источник, надзорное ведомство считает, что сохранение за Семеновым акций АО позволит уже признанному участником экстремистского объединения владельцу "КДВ" Денису Штенгелову "и дальше получать дивиденды от деятельности ГК "КДВ", опосредованно участвовать в управлении этим холдингом, быть осведомленным о финансово-хозяйственной жизни компаний и использовать эту информацию в экстремистских целях".

Кроме того, прокуратура установила, что Семенов пытался продать акции за 7,4 млрд рублей, что прямо нарушало установленные судом судом меры предварительной защиты, включающие арест 100% акций АО "Кондитерус Ком".

Ранее, 1 октября 2025 года, Тверской суд Москвы по заявлению Генпрокуратуры РФ признал экстремистским объединением Дениса Штенгелова и его отца Николая Штенгелова и взыскал в доход РФ принадлежавший Денису холдинг "КДВ Групп" - одну из крупнейших в России непубличных компаний пищевой отрасли.

"КДВ Групп" занимается производством кондитерских изделий и снеков, выращиванием сельскохозяйственных культур, а также владеет сетью супермаркетов под брендом "Ярче!" в Сибири, центральной части РФ (в том числе в Москве). Компания, в частности, владеет брендами "Яшкино" и Кириешки".

КДВ Тверской суд Москвы Генпрокуратура РФ Игорь Семенов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 3,39 млн баррелей

Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

 Банки обяжут отчитываться об операциях по снятию наличных без согласия клиента

ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

 ОПЕК сохранила оценку роста спроса на нефть в мире в 2026 г. на уровне 1,38 млн б/с

В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

 В топ-5 сетевых операторов отелей в России осталась одна иностранная компания

Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

 Группа "Аэрофлот" в 2025 году ожидаемо сохранила пассажиропоток в 55,3 млн человек

ЕК предложила потратить две трети кредита в 90 млрд евро для Киева на военные нужды

Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

 Индекс МосБиржи днем превысил 2700 пунктов на новости о планах визита Уиткоффа в Москву

"АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

 "АвтоВАЗ" закончил 2025 год с прибылью

Пашинян назвал условие для выхода Армении из ЕАЭС

В Белгородской области развернули 2,5 тысячи генераторов большой мощности
Хроники событий
Инфляция в России Инфляция в России 125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8131 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 32 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 12 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 117 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 421 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });