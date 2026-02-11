ВС разъяснил, что меры поддержки участников СВО не должны быть дискриминационными

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Региональные власти вправе вводить для участников специальной военной операции и членов их семей дополнительные меры социальной поддержки, но не могут вводить необоснованные ограничения и нарушать принцип равенства, разъяснил президиум Верховного суда России.

"Региональные нормативные акты не должны сужать круг получателей по сравнению с федеральным законодательством, ставить предоставление поддержки в зависимость от даты регистрации, места службы, формирования воинской части или иных формальных критериев, не связанных с фактом участия в СВО", - отмечается в разъяснениях, президиум ВС дал на основе обобщенной практики рассмотрения административных дел по оспариванию нормативных правовых актов регионов за период с 24 февраля 2022 года по 1 декабря 2025 года.

В Верховном суде отметили, что установление дискриминационных условий и дополнительных требований, не предусмотренных актами большей юридической силы, признается незаконным.