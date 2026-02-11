Поиск

Деловые туристы в 2025 году чаще всего оформляли визы в Китай, Францию и Индию

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Странами, куда чаще всего оформляли визы в 2025 году деловые туристы из России, стали Китай, Франция и Индия, несмотря на введение КНР безвизового режима в сентябре, сообщает агентство делового туризма "Аэроклуб".

"Китай третий год занимает первое место по количеству оформленных виз для представителей бизнеса из России, несмотря на снижение числа заявлений на 35% и доли КНР до 48% в 2025 году против 58% в 2024. Причиной сокращения стало введение безвизового режима с Китаем в сентябре 2025 года - 88% заявлений на визы в эту страну подавались с деловыми целями", - говорится в сообщении.

По данным компании, вторую строчку по востребованности визовой поддержки в 2025 году сохранила Франция: спрос на визы в эту страну вырос на 45%, доля составила 8% (5% в 2024 году). На третье место поднялась Индия - спрос на визы за год вырос на 32%, доля достигла 7% (4% в 2024 году).

В десятку наиболее популярных направлений для оформления виз деловыми путешественниками вошли также Испания, Италия, Гвинея, Швейцария, Греция, Саудовская Аравия, Венгрия.

