Поиск

Внесен законопроект о праве многодетных на единое пособие при небольшом превышении критериев уровня дохода

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, сохраняющий право на единое пособие для многодетных семей, чьи доходы превысят величину прожиточного минимума на 10%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Предлагается, что, если доходы многодетных семей при повторном назначении этой выплаты превысят величину одного прожиточного минимума в пределах 10%, им будет продлено предоставление единого пособия еще на 12 месяцев в размере половины прожиточного минимума", - сказал он на заседании правительства.

В РоссииВ РФ предлагается изменить правила назначения единого пособия многодетным семьямЧитать подробнее

По его словам, точные суммы будут зависеть от конкретного региона страны.

"Внесли соответствующие поправки к законопроекту на рассмотрение в государственной думе и рассчитываем, что они будут приняты депутатами оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года", - добавил премьер.

Он напомнил, что с просьбой оставить многодетным семьям права на получение единого пособия при незначительном превышении критериев уровня дохода к президенту РФ Владимиру Путину обратились в ходе "прямой линии" в конце 2025 года.

Михаил Мишустин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Уголовное дело возбуждено после стрельбы в техникуме Анапы

В Воронеже больше тысячи домов остались без холодной воды

Лавров заявил о прекрасных отношениях между Путиным и Трампом

 Лавров заявил о прекрасных отношениях между Путиным и Трампом

Охранник погиб при стрельбе в колледже Анапы

РЖД не довольны техобслуживанием локомотивов и качеством новых моделей

Три человека ранены при стрельбе у колледжа в Анапе

 Три человека ранены при стрельбе у колледжа в Анапе

РЖД предложили при оценке погрузки учитывать перевозку порожних вагонов

Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

 Глава МИД РФ расценил как дискриминацию запрет США на сделки с венесуэльской нефтью

Из запланированных систем автоконтроля за выбросами предприятий заработали только 35%

Лавров заявил о готовности России к стратегическому диалогу с США
Хроники событий
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8374 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 130 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 461 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });