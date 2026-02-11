Внесен законопроект о праве многодетных на единое пособие при небольшом превышении критериев уровня дохода

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Правительство внесло в Госдуму законопроект, сохраняющий право на единое пособие для многодетных семей, чьи доходы превысят величину прожиточного минимума на 10%, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Предлагается, что, если доходы многодетных семей при повторном назначении этой выплаты превысят величину одного прожиточного минимума в пределах 10%, им будет продлено предоставление единого пособия еще на 12 месяцев в размере половины прожиточного минимума", - сказал он на заседании правительства.

По его словам, точные суммы будут зависеть от конкретного региона страны.

"Внесли соответствующие поправки к законопроекту на рассмотрение в государственной думе и рассчитываем, что они будут приняты депутатами оперативно и распространят свое действие с 1 января текущего года", - добавил премьер.

Он напомнил, что с просьбой оставить многодетным семьям права на получение единого пособия при незначительном превышении критериев уровня дохода к президенту РФ Владимиру Путину обратились в ходе "прямой линии" в конце 2025 года.