Реформа контроля за инсайдом одобрена в I чтении

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении основной законопроект (№ 1075257-8) из пакета о реформе системы контроля за использованием инсайдерской информации и манипулированием рынком. Изменения вносятся в основной закон о противодействии инсайду и манипулированию рынком, а также в закон "Об организованных торгах".

Реформа расширяет перечень сведений, которые могут быть квалифицированы как инсайд; заключенные с ЦБ соглашения по делам об инсайде станут конфиденциальными; регулятор получит полномочия по уточнению состава корпоративных списков инсайдерской информации; выстраивается система, в рамках которой все участники финансового рынка - от инсайдеров до эмитентов и профессиональных участников - будут обязаны выявлять и пресекать случаи злоупотреблений. Вместо приостановки торгов инструментами регулятор сможет только приостанавливать участие в торгах конкретного участника, допустившего нарушения.

Общие определения

Согласно действующему законодательству, инсайд - точная и конкретная информация, которая не была распространена и распространение которой может оказать существенное влияние на рыночные цены. Парламентарии предлагают изъять из этого определения слова "точная и конкретная". Таким образом, статус инсайда сможет получить более широкий круг сведений (а не только официальные документы), если их раскрытие способно повлиять на рынок. "Указанное изменение предоставляет возможность квалифицировать инсайдерскую информацию, исходя из ее реального влияния на торгуемые инструменты, без формальной привязки к моменту ее фиксации в официальных документах, что повышает качество и оперативность ее защиты и соответствует зарубежному опыту", - говорится в пояснительной записке.

Принятый в первом чтении законопроект убирает из закона о противодействии инсайду и манипулированию понятие товар как "вещь, кроме ценных бумаг" и делает отсылку к определению товара в законе об организованных торгах, что позволит охватить более широкий круг активов.

Согласно действующему законодательству, манипулированием рынком считается умышленное распространение заведомо ложных сведений. Предлагается расширить это определение и признать манипулированием распространение не только заведомо ложных, но и вводящих в заблуждение сведений. Согласно тексту законопроекта, сведения считаются вводящими в заблуждение, если они поданы неточно или неполно, из-за чего умышленно создается искаженное представление о событии.

По действующему законодательству, запрет на использование инсайдерской информации охватывает рекомендации и побуждение третьих лиц к покупке или продаже финансовых инструментов. Документ предлагает расширить этот запрет: под него будут подпадать также советы воздержаться от сделки.

Одновременно принятые в первом чтении поправки расширяют охват подозрительных практик на торгах.

Согласно действующему законодательству, инсайдеры обязаны сообщать о своих сделках с активами, к которым у них есть доступ, по запросу компаний, включивших их в соответствующие списки. Такой запрос может поступить от эмитента, управляющей компании, биржи, профучастника и других организаций, и ответ предоставляется в порядке, установленном Банком России. Поправками предлагается ввести обязанность для инсайдеров уведомлять о совершенных ими операциях в безусловном порядке, без отдельного запроса, в течение пяти рабочих дней с момента сделки.

Кроме того, эмитенты будут обязаны ежеквартально раскрывать обезличенные данные об объемах операций своих инсайдеров с собственными ценными бумагами. Эмитент обязан обеспечить возможность разместить эти сведения на своём официальном сайте или на другом сайте, который он использует для раскрытия информации в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

Поправки обязывают эмитентов установить так называемые "тихие периоды" - конкретные временные интервалы, в течение которых инсайдерам (членам совета директоров и физлицам, имеющим доступ к инсайдерской информации) запрещено совершать сделки с ценными бумагами эмитента или производными инструментами на них. Такие ограничения должны быть официально зафиксированы в корпоративных документах.

Многоуровневый контроль

Согласно действующему законодательству (ст. 12 закона о противодействии инсайду и манипулированию), контроль за операциями на организованных торгах с целью выявления инсайда и манипулирования осуществляют только биржи. Законопроект предлагает перейти к многоуровневой системе.

Согласно новой схеме контроля, биржи следят за всеми операциями, которые проходят на их площадке; профессиональные участники и другие юрлица контролируют все сделки, в которых они участвуют напрямую или от имени клиентов. Эмитенты отслеживают сделки со своими ценными бумагами, если их совершают лица из списка инсайдеров.

Все эти субъекты будут обязаны разработать и утвердить правила, по которым можно выявлять и предотвращать использование инсайда и манипулирование рынком, включая критерии для выявления "нестандартных" сделок. Все ключевые участники рынка должны будут регулярно отчитываться перед ЦБ об эффективности своей системы внутреннего контроля за инсайдерской информацией. Отчетность будет подаваться в порядке, форме и сроки, установленные ЦБ, и станет одним из инструментов постоянного надзора за добросовестным поведением участников рынка.

Одновременно в закон "Об организованных торгах" вводится пункт, согласно которому биржи будут обязаны включить в правила своих торгов четкие критерии "нестандартных" сделок. Сейчас биржи устанавливают критерии, по которым определяется, насколько сильно цена, спрос, предложение или объем торгов отклонились от нормального уровня. Эти критерии рассчитываются на основании методических рекомендаций ЦБ, но биржи не обязаны включать их в правила организованных торгов.

Полномочия ЦБ

В связи с новой архитектурой контроля за инсайдом и манипулированием уточняется ряд полномочий ЦБ.

Так, регулятор сможет выдавать участникам рынка своеобразные "желтые карточки" - предостережения. Причем они будут публичными.

Сейчас в законе об инсайдерской информации нет прямой нормы, позволяющей Банку России выдавать участникам рынка предостережения. Согласно поправкам, ЦБ сможет заранее предупреждать компании и физлица, если их действия могут привести к нарушению требований закона и нормативных актов регулятора.

При этом предостережения должны будут публиковаться на сайте ЦБ.

Кроме того, ЦБ получает право требовать от участников рынка включать определенные сведения в свои списки корпоративной инсайдерской информации. Новая мера позволит регулятору пресекать случаи, когда важные сведения сознательно или по недосмотру не включаются в перечни, чтобы избежать обязательного раскрытия. Речь идет о так называемых правилах раскрытия "вторичного инсайда" - то есть информации вне обязательного перечня ЦБ.

Одновременно устанавливается, что в крупных компаниях, где есть коллегиальный орган управления, решение об утверждении перечня инсайдерской информации должно приниматься на уровне совета директоров, а не единолично руководителем компании, как это заложено в законодательстве сейчас.

Меняется акцент в механизме приостановки торгов. Согласно действующему законодательству, ЦБ выдает юридическим и физическим лицам обязательные предписания об устранении допущенных ими нарушений, а также о приостановлении торговли финансовыми инструментами, иностранной валютой и товарами. Согласно поправкам, вместо приостановки торгов инструментами регулятор после выдачи участнику предписания об устранении нарушения сможет только приостанавливать участие в торгах конкретного участника.

Проверки ЦБ

Законопроект упрощает процедуру запроса информации у должностных лиц государственных органов, служащих, компаний и физических лиц. Раньше требование Банка России о предоставлении данных от таких лиц должно было подписываться лично председателем Банка России или его заместителем.

В новой формулировке - информация и объяснения представляются по письменному требованию (запросу) Банка России, то есть любой уполномоченный орган или сотрудник ЦБ сможет направить письменный запрос.

Из закона об инсайде предлагается полностью исключить ст. 14.1, в которой устанавливались особенности проверок в отношении лиц, не являющихся профучастниками - то есть в отношении госорганов, чиновников и других лиц, имеющих инсайдерскую информацию, но формально не относящихся к финансовому сектору. В статье были прописаны ограничения по срокам проверок (не более 18 месяцев плюс максимум 4 месяца продления); порядок приостановки и продления проверки; конкретный порядок действий для ЦБ при взаимодействии с нерегулируемыми субъектами.

В действующем законе подробно прописан порядок осмотра ЦБ помещений в рамках расследования случаев инсайда и манипулирования. В частности, законодательно закреплено, что необходимо составлять отдельный акт осмотра с подписями всех участников, должен быть зафиксирован перечень документов, предусмотрено внесение возражений в акт, если проверяемое лицо не согласно с его содержанием. Эти новеллы предлагается убрать и прописать, что порядок осуществления осмотра "определяется нормативным актом Банка России".

Также пересмотрен порядок раскрытия сведений, полученных в рамках проверок. Теперь ЦБ сможет передавать информацию, полученную в ходе проверок, не только по решению суда или по запросу иностранных регуляторов, но и напрямую в правоохранительные и административные органы, если найдет признаки других нарушений закона.

Публичные соглашения

Информация о соглашениях с Банком России по делам об инсайде, согласно проекту, перестанет раскрываться публично.

Сейчас лицо, в отношении которого возбуждено дело по ст. 15.21 (инсайд) или ст. 15.30 (манипулирование) КоАП, может заключить с ЦБ соглашение до вынесения постановления. В таком соглашении фиксируются минимальные суммы выплат (от 5 тысяч до 700 тысяч рублей) и перечень мер - от содействия расследованию до устранения последствий нарушения.

Поправками предлагается изменить механизм расчета выплат по соглашению: вместо фиксированных сумм лицо будет обязано уплатить не менее минимального штрафа, установленного новой редакцией статей КоАП. Вводится норма о том, что ходатайство о заключении соглашения должно быть подано не позднее одного месяца до дня истечения срока давности привлечения к административной ответственности.

Одновременно с основным законом в конце 2025 года в палату были внесены поправки в КоАП (№ 1075291-8) и Уголовный кодекс (№ 1075309-8), их Госдума рассмотрит 26 февраля.

В случае принятия пакет законопроектов вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.