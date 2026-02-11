Авиакомпания "Россия" организует шесть вывозных рейсов с Кубы до 21 февраля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в период 12-21 февраля организует шесть вывозных рейсов из Кубы в Москву.

Для вывоза пассажиров, находящихся в настоящее время на Кубе (за исключением граждан республики), организованы рейсы: FV6928 Варадеро-Москва - 12, 14, 17, 19, 21 февраля, FV6850 Гавана-Москва - 16 февраля.

Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу на 15 февраля запланирован рейс FV6849 Москва-Гавана, сообщил "Аэрофлот".

"С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены", - сказано в сообщении перевозчика.

О статусе перелета, дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы по контактам, указанным в бронировании. Пассажирам, чей перелет из Москвы на Кубу не состоится, будет осуществлен полный возврат денежных средств.

Рейсы авиакомпании РФ на Кубу после вывоза туристов в ближайшие дни будут временно приостановлены, сообщила ранее Росавиация. Решение связано со сложностями с топливной заправкой самолетов на острове. Кроме "России" на Кубу из Москвы летает Nordwind.