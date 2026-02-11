Поиск

Авиакомпания "Россия" организует шесть вывозных рейсов с Кубы до 21 февраля

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") в период 12-21 февраля организует шесть вывозных рейсов из Кубы в Москву.

Для вывоза пассажиров, находящихся в настоящее время на Кубе (за исключением граждан республики), организованы рейсы: FV6928 Варадеро-Москва - 12, 14, 17, 19, 21 февраля, FV6850 Гавана-Москва - 16 февраля.

Для возвращения иностранных туристов из Москвы на Кубу на 15 февраля запланирован рейс FV6849 Москва-Гавана, сообщил "Аэрофлот".

"С 24 февраля все последующие рейсы по данным направлениям будут отменены", - сказано в сообщении перевозчика.

О статусе перелета, дате и времени рейса пассажиры будут проинформированы по контактам, указанным в бронировании. Пассажирам, чей перелет из Москвы на Кубу не состоится, будет осуществлен полный возврат денежных средств.

Рейсы авиакомпании РФ на Кубу после вывоза туристов в ближайшие дни будут временно приостановлены, сообщила ранее Росавиация. Решение связано со сложностями с топливной заправкой самолетов на острове. Кроме "России" на Кубу из Москвы летает Nordwind.

Аэрофлот Росавиация Куба
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

 Власти подготовят предложения, увязывающие ставку по льготной ипотеке с числом детей в семье

Что произошло за день: среда, 11 февраля

В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

 В России огурцы с 3 по 9 февраля подорожали на 5,2%

На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

 На активы и имущество собственников "Сирена-Трэвел" наложен обеспечительный арест

Константин Богомолов освобожден от должности и.о. ректора Школы-студии МХАТ

Банкам разослали правила оформления отказа клиента от денег для возврата жертве мошенников

Депутаты предложили включить в ежегодный медосмотр в школах консультацию психолога

Рыбаки обеспокоены планами ввести для них "информационно-цифровой оброк"

Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

 Отец и сын Васины арестованы по делу о покушении на генерала Алексеева

Росавиация одобрила использование отечественных композитов в киле и стабилизаторе МС-21
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 32 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 131 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8376 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 270 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 427 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 133 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });