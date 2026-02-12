Поиск

Крупный пожар на складе с пластиком локализован в Самарской области

Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м - МЧС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

"Пожар на складе локализован. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.

Ранее площадь пожара увеличилась с 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. м. Также сообщалось о частичном обрушении кровли. Информация о пострадавших не поступала.

Самарская область Алексеевка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

 Минсельхоз включит птицеводство в приоритетное направление для льготного кредитования

Кремль заявил, что будет внимательно следить за ситуацией с ценами на услуги ЖКХ

Минобороны РФ сообщило о поражении за сутки пяти украинских ракет "Фламинго"

В Коми из-за атаки беспилотников загорелся нефтеперерабатывающий завод

Захарова заявила, что представители РФ не поедут в США на заседание Совета мира

Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

 Путин предложил переименовать "среднее профессиональное образование"

Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

 Генпрокуратура просит привлечь Кветного ответчиком по иску об изъятии активов "Новоросцемента"

"Новоросцемент" просит передать дело об изъятии активов группы в доход РФ в суд Москвы

Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

 Заместитель губернатора Челябинской области задержан в рамках уголовного дела

Жителей поселка в Волгоградской области эвакуируют после отражения ракетной атаки
Хроники событий
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 38 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 272 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8388 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2514 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });