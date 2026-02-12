Крупный пожар на складе с пластиком локализован в Самарской области
Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м - МЧС
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные локализовали возгорание на складе с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.
"Пожар на складе локализован. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м", - говорится в сообщении.
Ранее площадь пожара увеличилась с 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. м. Также сообщалось о частичном обрушении кровли. Информация о пострадавших не поступала.