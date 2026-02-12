Открытое горение ликвидировали на складе с пластиком в Самарской области

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пожарные потушили открытый огонь на территории склада с пластиковой продукцией в поселке Алексеевка Самарской области, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону в четверг.

"На месте пожара в поселке Алексеевка Кинельского района объявлена ликвидация открытого горения на площади 2000 кв. м", - говорится в сообщении.

Проводятся проливка и разбор сгоревших конструкций.

Ранее площадь пожара увеличилась с 1,5 тыс. до 2 тыс. кв. м. Также сообщалось о частичном обрушении кровли. Затем была объявлена локализация пожара. Площадь обрушения составила 1 тыс. кв. м. Информация о пострадавших не поступала.