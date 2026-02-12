Глава Коми сообщил, что в результате атаки БПЛА в республике никто не пострадал

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Коми отменили режим беспилотной опасности, БПЛА ранее атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Ухте, никто не пострадал, сообщил глава республики Ростислав Гольдштейн.

"Ситуация стабилизировалась, угроза миновала.(...)Украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Ухте. Слава богу, никто не пострадал", - написал он.

Мэрия Ухты сообщила, что после атаки школы в городе перевели на дистант.

Ранее сообщалось, что дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили девять БПЛА самолетного типа над Коми. На НПЗ в Ухте после атаки БПЛА произошел пожар. Аэропорты Сыктывкара и Ухты прерывали работу.