Шойгу заявил о росте числа провокаций НАТО в воздушном пространстве и на море

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил в интервью "Интерфаксу" о наращивании военного присутствия НАТО у западных границ ОДКБ, рядом с Россией и Белоруссией.

"Европейские страны вступили на путь милитаризации, даже несмотря на сложное положение в их экономике. Наращивается военное присутствие НАТО, растет число провокаций в воздушном пространстве и на море", - сказал Шойгу.

Он заявил, что на учениях НАТО отрабатываются атаки на территорию России и Белоруссии. "Так, в Прибалтике и Польше только за период с 30 января по 6 февраля текущего года прошло девять учений, в ходе которых, в том числе, проводились стрельбы из РСЗО HIMARS", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Сергей Шойгу
