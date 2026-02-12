Врачам разрешат дистанционно закрывать больничные через Max

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лечащие врачи могут дистанционно проверить состояние здоровья пациента и при подтвержденном восстановлении трудовой функции закрыть ему больничный с использованием мессенджера Max, говорится в документе Минздрава. Документ есть в распоряжении "Интерфакса".

"Лечащий врач имеет право применять телемедицинские технологии с использованием национального мессенджера в целях оценки состояния здоровья, в том числе при проведении экспертизы временной нетрудоспособности, и в случае подтверждения восстановления трудовой функции пациента, закрыть лист нетрудоспособности", - говорится в документе.

Если врачу нужно определить способность пациента вернуться к работе, он может сам принять решение об очном осмотре.

Закрытие листков нетрудоспособности с применением телемедицинских технологий с использованием мессенджера возможно при формировании листка по уходу за больным членом семьи, а также при карантине и при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.