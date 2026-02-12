Минимальный срок для вывода софинансирования по ПДС предложили увеличить до пяти лет

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Минфин готовит законопроект, который увеличивает минимальный срок для вывода средств софинансирования в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) до пяти лет, сообщил журналистам в кулуарах конференции Alfa Talk "ЦФА: новая архитектура рынка" замминистра финансов Иван Чебесков.

"Мы говорили, что деньги, которые государство направляет на софинансирование, должны быть стимулом для долгосрочных сбережений, потому что программа называется "программа долгосрочных сбережений". К сожалению, возникла некая правовая коллизия, которая позволяла определенным категориям граждан выводить средства, которые государство намеревалось вкладывать вдолгосрочную, через один год. Поэтому наша инициатива - эту правовую коллизию убрать. Идея очень простая - чтобы срок, через который можно забирать софинансирование, был не год, а длиннее. Сейчас такая законодательная инициатива находится на рассмотрении", - сказал он.

"На наш взгляд, пять лет будет достаточно, чтобы изменить ту практику, которая не соответствовала целеполаганию", - добавил он.

В декабре Чебесков говорил, что министерство рассмотрит необходимость донастройки программы после вывода из ПДС около 18 млрд рублей в третьем квартале 2025 года.

Программа долгосрочных сбережений была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении 10 лет в размере до 36 тысяч рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей. По условиям программы, единовременное снятие средств возможно после 15 лет участия в ней или после достижения 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин.