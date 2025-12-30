Объем вложений по программе долгосрочных сбережений в 2025 г. превысил 650 млрд руб.

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Объем вложенных средств в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС) в этом году составил свыше 650 млрд рублей, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Видим интерес. В этом году мы достигли уровня привлечений в программу долгосрочных сбережений более 650 млрд рублей. Неплохо", - сказал Силуанов в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что считает ПДС хорошим инструментом для накоплений на долгосрочные цели. "Люди пользуются, это хорошо. В этом была наша задача, и мы видим, что этот инструмент работает", - заключил министр.

ПДС была запущена в 2024 году. Она предусматривает государственное софинансирование взносов на протяжении десяти лет в размере до 36 тыс. рублей в год, а также право на налоговый вычет. Средства граждан, внесенные в рамках программы, застрахованы на сумму 2,8 млн рублей.

Директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев в марте говорил, что целевой показатель по объему привлеченных средств на 2025 год составляет 750 млрд рублей.

Объем вложений в ПДС с учетом софинансирования и переводов пенсионных накоплений в 2024 году составлял 220 млрд рублей.