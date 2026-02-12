Жителям волгоградского поселка разрешили вернуться домой после эвакуации

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Волгоградской области жителям поселка Котлубань в Городищенском районе разрешили вернуться по домам после ночной эвакуации, сообщила пресс-служба администрации региона.

Оперативные службы завершили там мероприятия по обеспечению безопасности, и с 15:30 эвакуированных начали возвращать в поселок. Сейчас из пункта временного размещения ПВР выехали последние эвакуированные.

Эвакуацию проводили из-за пожара на объекте Минобороны рядом с поселком и возникшей угрозы взрывов. Пожар начался после ракетной атаки в ночь на 12 февраля.

По информации губернатора Андрея Бочарова, никто не пострадал, гражданские объекты не были повреждены.