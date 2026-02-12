Поиск

В Белгородской области 220 тысяч абонентов остались без света

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Белгородской области происходят веерные отключения электричества, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Из-за нанесенного врагом огневого воздействия происходят веерные отключения электроэнергии, - написал он. - В данный момент на одной из подстанций произошла авария. Отключение электроэнергии произошло более чем у 220 тысяч абонентов в трех муниципалитетах: Белгород, Белгородский и Шебекинский округа".

Аварийные бригады работают, восстановление займет не менее четырех часов, предупредил Гладков.

Водоканал Белгородской области сообщает о сбое в работе оборудования нескольких водозаборов и насосных станций Белгорода после отключения электроэнергии.

"Специалисты уже выехали для проверки и перезапуска системы. Давление может быть снижено в районе Харьковской горы, в центральной и северной частях города, а также в районе Болховца и Левобережья", - сказано в сообщении.

