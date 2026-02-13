Поиск

Подросток в ХМАО пришел в школу с топором

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку инцидента с учащимся школы в поселке Пойковский, который пришел в школу с топором, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.

"По предварительным данным, 12 февраля подросток пришел в образовательное учреждение с топором, который находился у него в рюкзаке. Педагог обнаружила топор и забрала у подростка, также были вызваны правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

Нападения в школах и вузах

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе.

Позже глава Нефтеюганского района Алла Бочко сообщила, что ученик, принесший накануне в школу в поселке Пойковский топор, не имел злого умысла.

"Ученик нашёл топор на улице по дороге в школу и принёс с собой. Хотел забрать его домой. (...) Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла. Ребёнок характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел", - написала глава района в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, подчеркнула она, согласно регламенту, сотрудники школы обязаны сообщать в правоохранительные органы при обнаружении любого предмета, который может угрожать безопасности учащихся.

Это второй случай обнаружения топора у школьника на текущей неделе в регионе. 9 февраля 14-летний подросток пришел в учебное заведение Советского с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые он спрятал в рюкзаке. Ранее он выражал намерение совершить преступления в отношении нескольких учащихся, к которым испытывал неприязнь. Один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.

Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц). Он помещен под домашний арест.

ХМАО Пойковский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском музыкальном театре

Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

 Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

В Москве арестован второй фигурант дела о растрате в FESCO

МВД раскрыло суть обвинений в адрес топ-менеджеров FESCO

Что произошло за день: четверг, 12 февраля

Депутаты внесли в Госдуму законопроект об усилении контроля за оборотом зерна

Белгородский губернатор сообщил о еще пяти раненных в результате атак БПЛА

Бывший глава совета директоров FESCO Северилов арестован по делу о растрате

 Бывший глава совета директоров FESCO Северилов арестован по делу о растрате

Арестован обвиняемый в стрельбе у техникума в Анапе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8394 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 44 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 79 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });