Подросток в ХМАО пришел в школу с топором

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Нефтеюганская межрайонная прокуратура проводит проверку инцидента с учащимся школы в поселке Пойковский, который пришел в школу с топором, сообщает прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа.

"По предварительным данным, 12 февраля подросток пришел в образовательное учреждение с топором, который находился у него в рюкзаке. Педагог обнаружила топор и забрала у подростка, также были вызваны правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

В ходе проверки будет дана оценка исполнению уполномоченными органами законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, а также действиям должностных лиц образовательной организации по охране жизни и здоровья обучающихся во время пребывания в школе.

Позже глава Нефтеюганского района Алла Бочко сообщила, что ученик, принесший накануне в школу в поселке Пойковский топор, не имел злого умысла.

"Ученик нашёл топор на улице по дороге в школу и принёс с собой. Хотел забрать его домой. (...) Все обстоятельства говорят об отсутствии какого-либо злого умысла. Ребёнок характеризуется положительно, конфликтов с одноклассниками не имел", - написала глава района в своем телеграм-канале.

Вместе с тем, подчеркнула она, согласно регламенту, сотрудники школы обязаны сообщать в правоохранительные органы при обнаружении любого предмета, который может угрожать безопасности учащихся.

Это второй случай обнаружения топора у школьника на текущей неделе в регионе. 9 февраля 14-летний подросток пришел в учебное заведение Советского с пневматическим пистолетом, ножом и топором, которые он спрятал в рюкзаке. Ранее он выражал намерение совершить преступления в отношении нескольких учащихся, к которым испытывал неприязнь. Один из преподавателей забрал у подростка рюкзак и вызвал на место правоохранительные органы.

Несовершеннолетний обвиняется по ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к убийству двух или более лиц). Он помещен под домашний арест.