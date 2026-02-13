Поиск

В Белгородской области еще пять человек ранены в результате атак дронов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате последних атак БПЛА.

"В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. У водителя рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравма. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена", - написал губернатор.

На окраине этого села еще два дрона атаковали "Газель", ранения получили трое, машина сгорела.

"Одному мужчине, находящемуся в тяжелом состоянии, оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Двое других пострадавших доставлены в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у мужчины - множественные осколочные По его сведениям, автомобиль уничтожен огнем.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона по машине мужчина получил баротравму.

"Бойцы "БАРС-Белгород" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации отказался. Транспортное средство повреждено", - сообщил Гладков.

Хроника 24 февраля 2022 года – 13 февраля 2026 года Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков Гора-Подол Белгородская область Грайворонский округ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Песков подтвердил, что новый раунд переговоров по Украине намечен на следующую неделю

Суд проиндексировал на 1,5 млрд руб. долг VW, ставший причиной его локального банкротства в РФ

ФСБ задержала двух жителей Крыма за вербовку в террористическую организацию

Владельцев земельных участков могут обязать достраивать объекты или сносить их

Суд вынес приговор фигурантам дела о пожаре в Хабаровском музыкальном театре

Три человека, включая ребенка, пострадали при атаке БПЛА в Волгоградской области

Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

 Патриарх Кирилл призвал противостоять образованию мигрантских анклавов

В Москве арестован второй фигурант дела о растрате в FESCO

Что произошло за день: четверг, 12 февраля
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 80 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8397 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 45 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 132 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 428 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });