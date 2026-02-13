В Белгородской области еще пять человек ранены в результате атак дронов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пяти пострадавших в результате последних атак БПЛА.

"В селе Грушевка Волоконовского округа FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. У водителя рваные раны спины, множественные осколочные ранения плеча и баротравма. Бригада "скорой" доставила пострадавшего в Валуйскую ЦРБ. Машина повреждена", - написал губернатор.

На окраине этого села еще два дрона атаковали "Газель", ранения получили трое, машина сгорела.

"Одному мужчине, находящемуся в тяжелом состоянии, оказывают помощь в Валуйской ЦРБ. Двое других пострадавших доставлены в Волоконовскую ЦРБ. У женщины диагностировали слепые осколочные ранения головы и плеча, у мужчины - множественные осколочные По его сведениям, автомобиль уничтожен огнем.

В селе Гора-Подол Грайворонского округа от удара дрона по машине мужчина получил баротравму.

"Бойцы "БАРС-Белгород" доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ, где ему оказана необходимая помощь. От предложенной госпитализации отказался. Транспортное средство повреждено", - сообщил Гладков.