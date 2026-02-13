ИКАР не исключил роста урожая гречихи в 2026 году до 1 млн тонн

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сбор гречихи в России в 2026 году может увеличиться до 1 млн тонн с 0,9 млн тонн в 2025 году, сказано в презентации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), представленной на конференции "Где маржа-2026".

Как заявил на конференции гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько, рост будет возможен после нескольких лет падения цен на гречиху, что привело к сокращению площадей под нею.

"Цикл падения цен и, собственно, урожаев продолжался долго, и в конечном счете в 2025 году мы нарвались на серьезное падение, - сказал он. - Когда цены на гречиху на Алтае (один из крупных регионов-производителей гречихи - ИФ) опускаются до цен на пшеницу 3-го класса, то часть местных аграриев сокращает посевы".

"Но сейчас видим, что вторая половина сельхозгода (с января 2026 года - ИФ) выглядит чуть лучше для гречихи. То есть ее цены "оттолкнулись" от цен на пшеницу и показывают признаки оживления", - заявил он.

Рылько отметил, что "гречка, как и горох, хранится достаточно длительное время, ей ничего не бывает". "Поэтому если очень высокие запасы, то они очень серьезно давят на рынок, но их можно очень долго хранить", - сказал он.

По данным ИКАРа, за последние пять лет наибольший сбор гречихи пришелся на 2023 год - 1,5 млн тонн. В последующие годы урожаи падали.