Поиск

ИКАР не исключил роста урожая гречихи в 2026 году до 1 млн тонн

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Сбор гречихи в России в 2026 году может увеличиться до 1 млн тонн с 0,9 млн тонн в 2025 году, сказано в презентации Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), представленной на конференции "Где маржа-2026".

Как заявил на конференции гендиректор ИКАРа Дмитрий Рылько, рост будет возможен после нескольких лет падения цен на гречиху, что привело к сокращению площадей под нею.

"Цикл падения цен и, собственно, урожаев продолжался долго, и в конечном счете в 2025 году мы нарвались на серьезное падение, - сказал он. - Когда цены на гречиху на Алтае (один из крупных регионов-производителей гречихи - ИФ) опускаются до цен на пшеницу 3-го класса, то часть местных аграриев сокращает посевы".

"Но сейчас видим, что вторая половина сельхозгода (с января 2026 года - ИФ) выглядит чуть лучше для гречихи. То есть ее цены "оттолкнулись" от цен на пшеницу и показывают признаки оживления", - заявил он.

Рылько отметил, что "гречка, как и горох, хранится достаточно длительное время, ей ничего не бывает". "Поэтому если очень высокие запасы, то они очень серьезно давят на рынок, но их можно очень долго хранить", - сказал он.

По данным ИКАРа, за последние пять лет наибольший сбор гречихи пришелся на 2023 год - 1,5 млн тонн. В последующие годы урожаи падали.

ИКАР Дмитрий Рылько Алтай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Пользователи пожаловались на сбои в работе ИТ-систем "Почты России"

ЦБ сообщил о росте объема хищений мошенников в 2025 году до 29,3 млрд рублей

Суд в Москве арестовал замглавы Челябинской области Андрея Фалейчика

Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

 Финский залив может полностью замерзнуть впервые за последние годы

Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

 Контракт Алексея Миллера во главе "Газпрома" продлен еще на пять лет

ЦБ не считает системными проблемы отдельных застройщиков

Фигурантам дела о покушении на генерала Алексеева предъявлены обвинения в терроризме

ЦБ пока не может сказать, исчерпан ли эффект от повышения НДС

Постановление о снятии полномочий с депутата Виктора Дзюбы внесено в Госдуму

Гособвинение запросило для Чичваркина девять лет колонии за фейки об армии
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8398 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 48 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 429 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 81 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 135 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2515 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 274 материалов
Протесты в Гонконге Протесты в Гонконге 65 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 70 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 242 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 134 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });