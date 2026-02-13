"Почта России" сообщила об устранении сбоя в своих сервисах

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - "АО "Почта России" устранило сбой в своих сервисах, возникший ранее в пятницу, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Сбой был устранен в кратчайшие сроки, все сервисы "Почты" работают штатно", - сказали в пресс-службе "Почты России".

Ранее в пятницу пользователи сообщали о сбоях у "Почты России", из-за которых не работал сайт и мобильное приложение компании, а также не осуществлялось обслуживание клиентов в почтовых отделениях.